Al via il controesodo. Traffico intenso su A2 e A14 ma nessuna criticità (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - "Al momento si registra Traffico intenso ma regolare in direzione nord della A2 e della A14 nella tratta pugliese", fa sapere Viabilità Italia che monitora il Traffico veicolare in questo ultimo sabato del mese di agosto contraddistinto da previsione di Traffico da bollino rosso per i rientri dei vacanzieri presso i principali centri urbani. Code a tratti in A14-sud tra Bologna Fiera e Imola, mentre a causa di cantieri di lavoro code in A1 direzione sud tra Fidenza e Parma e in A14 tra Pescara sud e Pescara Ovest in entrambe le direzioni. Infine, in A22 direzione sud si segnala una coda di 4 km tra Carpi e bivio A22/A1. Traffico intenso ma regolare sulla rete stradale in gestione Anas. Non si rileva alcuna criticità dovuta al controesodo ... Leggi su agi

Ultimo sabato del mese di agosto contraddistinto da previsione di traffico da bollino rosso per i rientri dei vacanzieri presso i principali centri urbani AGI - "Al momento si registra traffico intens ...

Controesodo d'agosto, traffico da bollino rosso

Inizia il fine settimana dei grandi rientri dalle vacanze con bollino rosso nelle giornate di oggi e domani. Sui 30.000 km di rete stradale e autostradale Anas (Gruppo Fs Italiane) è infatti previsto ...

