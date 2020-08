NBA, Belinelli: “Non possiamo tacere, ci sono cose più importanti del basket” (Di venerdì 28 agosto 2020) “La questione è davvero pesante, se sei afroamericano hai paura della polizia. Ci nasci, con la paura della polizia. E noi bianchi non possiamo capirlo. Non possiamo coprirci gli occhi e fare finta che non accada nulla. Ci sono cose più importanti di una partita di basket”. Marco Belinelli affronta così il tema delle proteste negli Stati Uniti che hanno portato al boicottaggio e dunque al rinvio di alcune partite dei playoff NBA e in un’intervista al Corriere della Sera racconta di essere a conoscenza di episodi di razzismo nel mondo del basket: “Gioco in Nba da 13 anni e vorrei continuare a farlo. Essere un giocatore mi ha permesso di conoscere realtà molto diverse. Poi vedi certe immagini, leggi di certi episodi, e ti rendi ... Leggi su sportface

Daniele Cavaliero è un veterano che calca i parquet della Serie A di basket ormai da vent’anni. Nella sua carriera ha cambiato svariate casacche e giocato per obiettivi importanti. Daniele ha conquist ...

Jacob Blake, Belinelli: «Tacere non si può, ci sono cose più importanti di una partita di basket»

Intervista a Marco Belinelli, 34 anni, cestita italiano che gioca nella campionato di basket americano da 13 anni: «Se sei afroamericano hai paura della polizia. Ci nasci. E noi bianchi non possiamo c ...

