Lucera | Andi e Simon | i due tedeschi in sella a una bici ospiti in città

Lucera - Chi ha detto che non si possa fare vacanza in sicurezza, da una nazione all'altra, in questa estate da Covid? Solo che bisognerebbe evitare sia i mezzi pubblici che gli assembramenti. E ...

LUCERA - Chi ha detto che non si possa fare vacanza in sicurezza, da una nazione all’altra, in questa estate da Covid? Solo che bisognerebbe evitare sia i mezzi pubblici che gli assembramenti. E allor ...

Andi e Simon, in bici dalla Germania

Nè il Covid né tanto meno le sue restrizioni più o meno forzate hanno fermato ma al massimo solo modificato i propositi di un viaggio in Italia di Andi e Simon, due giovani tedeschi che hanno pensato ...

