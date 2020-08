L’assassino di John Lennon resta in carcere, no alla libertà vigilata (Di venerdì 28 agosto 2020) Negata la libertà vigilata a Mark David Chapman, assassino di John Lennon. Contraria alla liberazione Yoko Ono, che era con l’ex Beatles al momento della tragica uccisione. resta in carcere Mark David Chapman, l’assassino di John Lennon. L’uomo si è vista negare la richiesta di libertà vigilata e secondo i legali del soggetto sulla decisione della commissione sarebbe stata in qualche modo influenzata da Yoko Ono, la compagna della star della musica. resta in carcere Mark David Chapman, l’assassino di John Lennon. No alla libertà vigilata La commissione incaricata ha quindi ... Leggi su newsmondo

