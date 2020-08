Alonso sta per tornare: “Sarò ad Imola con la Renault” (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo due anni di esilio dalla F1, Fernando Alonso sta per tornare nel Circus alla guida della Renault con i test di fine anno ad Abu Dhabi, preludio dell’inizio della prossima stagione. Il pilota asturiano farà di nuovo parte della scuderia dove ha militato per 6 anni( 2003-2006, 2008-2009), vincendo due titoli mondiali, per sostituire Daniel Ricciardo, prossimo al trasferimento alla McLaren, e far coppia con Ocon: “Non so ancora cosa farò in futuro esattamente, né quanti anni gareggero’ ancora in Formula 1-ha dichiarato lo spagnolo in una chat su Instagram con i suoi fan- Sicuramente saranno due, poi potrei correre uno, due o tre in più. Oppure lascerò la Formula 1 dopo il 2022″. L’ ex ferrarista è tornato a parlare del periodo di lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus: ... Leggi su sport.periodicodaily

Fernando Alonso tornerà a respirare l’aria dei GP, in vista del 2021 a Imola, dove si correrà l’1 novembre. E’ stato lo stesso pilota spagnolo, 39 anni, reduce dal deludente 21° posto alla 500 Miglia ...

