Tenet, lo 007 di Nolan: un supplizio. Più che a Kubrick somiglia a un brano di Elio e le storie tese (Di giovedì 27 agosto 2020) Eccoci giunti al momento in cui non serve a nulla aver visto film per trent’anni, letto manuali di sceneggiatura e di critica, ma anche romanzi di fantascienza. Quando vedi Tenet, l’ultimo film di Christopher Nolan, più che seguire gli insegnamenti di Rogert Ebert o Manohla Dargis necessiti di una telefonata al fisico Carlo Rovelli. E quando l’immagine al cinema, o meglio quello che vedi e senti non basta a soddisfare cervello e palato, e ti tocca andare (oggi) su Google alla ricerca degli ultimi numeri dell’European Phisical Journal, per capire esattamente come potrebbe mai funzionare questo benedetto “algoritmo che inverte l’entropia del mondo”, concetto teorico alla base della narrazione e della messa in scena di Tenet, ecco che qualcosa nel blockbuster “intellectacle”, qui ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Tenet, lo 007 di Nolan: un supplizio. Più che a Kubrick somiglia a un brano di Elio e le storie tese) Playhitmusi… - gniola : @MauroGerva @AlbertoFarina Certo certo. Però quello schema lì lo canonizza e ripete bond. Tenet lo prende e ci fa a… - AlbertoFarina : @MauroGerva Parliamone. Kezich citava, con un po’ di ironia, Fellini secondo cui gli 007 portavano avanti il cinema… - wrwolves : C'è qlcs di sospetto se media fino a ieri uniti nel 'chiudete movida' con # state separati, ora è unanime nel 'anda… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Però ragazzi (e ragazze) se #Tenet vi sembra un film di 007 i film di 007 li avete forse visti ma mai guardati eh. -