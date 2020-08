Quanti lupi in Italia? Ispra avvia il monitoraggio (Di giovedì 27 agosto 2020) Ispra farà sapere Quanti lupi ci sono in Italia: dalle Alpi alla Calabria al via il primo piano coordinato di monitoraggio nazionale della specie Il Ministero dell’Ambiente ha dato mandato all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di produrre una stima aggiornata della distribuzione e consistenza del lupo a livello nazionale. “Per rispondere… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Questi predatori, nella saga di George R. R. Martin sono dei lupi grandi quanto dei pony, con un cranio più lungo dei lupi normali, un muso più pronunciato e zampe più lunghe. Se ne possono trovare co ...

Trevi: «Quattro lupi affamati hanno assalito le mie pecore»

TREVI “Lunedì pomeriggio, poco dopo le 17, quattro lupi hanno assaltato le pecore dellalela nostra azienda agricola, mentre si trovavano nelle stalle. Due capi sono morti. In quel momento c’era con lo ...

