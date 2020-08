Calcio:protocollo Figc per organizzazione attività Nazionali (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - In vista del ritorno degli impegni della Nazionale, in campo a settembre in Nations League con Bosnia Erzegovina, 4 settembre a Firenze, e Olanda, 7 settembre ad Amsterdam,, la ... Leggi su corrieredellosport

Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #figc, pubblicato il protocollo per l'organizzazione delle attività delle Nazionali - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #figc, pubblicato il protocollo per l'organizzazione delle attività delle Nazionali - IlmsgitSport : #figc, pubblicato il protocollo per l'organizzazione delle attività delle Nazionali - ilmessaggeroit : #figc, pubblicato il protocollo per l'organizzazione delle attività delle Nazionali - IdeawebTV : Calcio Regionale: ufficiale il protocollo operativo per le attività ufficiali in Piemonte VdA… -