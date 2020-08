Banksy sbarca a Roma: dall’8 settembre le sue opere in mostra al Chiostro del Bramante (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – Banksy sbarca a Roma. L’8 settembre, al Chiostro del Bramante, si aprirà una grande mostra dedicata all’artista e writer inglese che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. Oltre 90 le opere esposte fino all’11 aprile 2021: da ‘Love is in the Air’ a ‘Girl with Balloon’, da ‘Queen Vic’ a ‘Napalm’, da ‘Toxic Mary’ a ‘HMV’, fino alle stampe realizzate per Barely Legal, una delle più note mostre realizzate. Leggi su dire

