Arrivano conferme su Salvini multato a Benevento da Mastella: niente mascherina, la cifra è alta (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo alcune voci di corridoio, ora possiamo confermarvi la notizia riguardante Salvini multato a Benevento. Al sindaco del capoluogo di provincia campano, Clemente Mastella, evidentemente non sono andati giù alcuni comportamenti tenuti dal leader della Lega in ottica protocollo anti-Covid. Nei giorni scorsi, infatti, in tanti sui social hanno evidenziato che l’ex Ministro dell’Interno per gran parte della durata della sua apparizione sannita non abbia indossato la mascherina, nonostante alcuni incontro ci siano stati dopo le 18 (contrariamente a quanto previsto dall’ultimo decreto, entrato in vigore poco meno di due settimane fa). Salvini multato a Benevento per assenza di mascherina: alcuni dettagli In ... Leggi su bufale

occhiodimercato : #Tonali ormai promesso all' #Inter da più di 1 mese e mezzo, diventerà presto un giocatore della squadra milanese,… - la_rossonera : Arrivano conferme via quanto già anticipato via #DiMarzio #SkySport?? #Ibrahimovic ha trovato l’accordo con il… - eantoniopolonia : @Gianmaa98 è ufficiale, mi arrivano conferme. (voglio i diritti d'immagine) - InterFanTV : Da più parti arrivano conferme su #Messi al #ManchesterCity. Intanto scendono molto anche le quote sul suo passaggi… - eantoniopolonia : @GattuMiett @Giusepp27612020 mi arrivano conferme. -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano conferme Esposito Sassuolo, arrivano conferme: il baby nell'affare Sensi? Sassuolonews.net Resident Evil diventa una serie live action per Netflix: ecco la conferma (foto)

È arrivata quella che era ormai nell’aria: Resident Evil, la storia derivante dalla popolare saga di videogiochi di Capcom, arriverà su Netflix sotto forma di serie TV. La conferma ufficiale arriva da ...

CATALFAMO: IL FRECCIARGENTO CONTINUERÀ A PARTIRE E ARRIVARE A SIBARI

In merito allo stato del servizio interregionale Napoli - Sibari a/r, facendo seguito a comunicazioni/osservazioni divulgate a mezzo stampa, si ritiene opportuno precisare quanto segue: il servizio sc ...

È arrivata quella che era ormai nell’aria: Resident Evil, la storia derivante dalla popolare saga di videogiochi di Capcom, arriverà su Netflix sotto forma di serie TV. La conferma ufficiale arriva da ...In merito allo stato del servizio interregionale Napoli - Sibari a/r, facendo seguito a comunicazioni/osservazioni divulgate a mezzo stampa, si ritiene opportuno precisare quanto segue: il servizio sc ...