Anna Tatangelo reagisce così al Gigi D’Alessio “nonno bis” (Di giovedì 27 agosto 2020) Claudio D’Alessio, il figlio del cantante e conduttore Gigi D’Alessio, e la fidanzata, la ballerina Giusy Lo Conte, hanno avuto Sofia. Claudio, che è già padre di Noemi, avuta da una precedente relazione, ha dato l’annuncio via social. Anche Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi, ha commentato il lieto evento. Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta. Il figlio Claudio e la fidanzata Giusy Lo Conte hannoArticolo completo: Anna Tatangelo reagisce così al Gigi D’Alessio “nonno bis” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo si piega: 'I glutei sfondano i jeans' -... LettoQuotidiano Claudio D'Alessio e Giusy Lo Conte sono diventati genitori di Sofia e Gigi è nonno bis

Gigi D’Alessio nonno bis, il figlio Claudio annuncia la nascita della piccola Sofia

