Influenza | Federfarma | ' Le farmacie siano abilitate a inoculare i vaccini'

Ma Federfarma lancia l'allarme: siano le farmacie autorizzate a farli per non intasare la sanità territoriale e rendere più capillare la somministrazione. "Questo - osserva il presidente Marco Cossolo ...

Allarme di Federfarma: mancano i vaccini per l'influenza stagionale in farmacia

Mentre continua la corsa per arrivare al vaccino contro il coronavirus, medici e ministero hanno già iniziato a consigliare un'estensione della vaccinazione antinfluenzale: per la prossima campagna va ...

Mentre continua la corsa per arrivare al vaccino contro il coronavirus, medici e ministero hanno già iniziato a consigliare un'estensione della vaccinazione antinfluenzale: per la prossima campagna va ... Ma Federfarma lancia l'allarme: siano le farmacie autorizzate a farli per non intasare la sanità territoriale e rendere più capillare la somministrazione. "Questo - osserva il presidente Marco Cossolo ...