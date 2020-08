Briatore si arrampica sugli specchi e la scusa della prostatite diventa virale sul web (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tutti, escluso un manipolo di ingenui e una discreta quantità di beoti, hanno capito che il ricovero di Briatore per una prostatite e la scoperta - già che c'era - della positività al Covid è un ... Leggi su globalist

Tutti, escluso un manipolo di ingenui e una discreta quantità di beoti, hanno capito che il ricovero di Briatore per una prostatite e la scoperta - già che c’era - della positività al Covid è un malde ...

Flavio Briatore, San Raffaele: "Positivo a tampone per Covid"

Milano, 26 ago. - L'Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica che Flavio Briatore "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ric ...

Tutti, escluso un manipolo di ingenui e una discreta quantità di beoti, hanno capito che il ricovero di Briatore per una prostatite e la scoperta - già che c'era - della positività al Covid è un malde ...

Milano, 26 ago. - L'Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica che Flavio Briatore "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ric ...