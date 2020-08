Sinisa Mihajlovic e il Covid, la moglie Arianna sbotta: “Non giudicate” (Di martedì 25 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic dopo essere risultatao positivo al Covid-19 ottiene la difesa social della moglie Arianna che con un post mette tutti a tacere. Sinisa Mihajlovic (fonte foto: GettyImages)Dopo la notizia della positività al Coronavirus da parte dell’allenatore del Bologna al rientro dalle sue vacanze in Sardegna, in molti sono stati quelli pronti a puntare il dito, facendo notare come forse anche lui come molti altri, non siano stati attenti alle regole anti-Covid da seguire. In sua difesa anche sui social è arrivata la moglie Arianna che con un post ha messo tutti a tacere. Ecco di cosa si tratta. Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus, la ... Leggi su chenews

