Primi test «pungidito» ai docenti Circa il 12% è risultato positivo (Di martedì 25 agosto 2020) Bergamo, lo screening nelle tre Asst fino al 4 settembre. La Regione pensa ad una proroga. Nella Ovest già esauriti i posti fino all’1 settembre Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Primi test Genoa: primi test negativi, si prosegue domani. Panchina: Maran favorito Il Secolo XIX Sperimentazione vaccino anti Covid allo Spallanzani, la prima dose a una volontaria 50enne: «Spero di essere d’aiuto per salvare vite»

È una donna cinquantenne la volontaria a cui stamattina è stata inoculata la prima dose di vaccino anti-Covid «made in Italy» allo Spallanzani di Roma. Con lei si avvia di fatto la sperimentazione nel ...

Vaccino anti Covid allo Spallanzani: oggi iniziano i test di Reithera sull’uomo

Si parte: oggi, lunedì 24 agosto, è stata inoculata la prima dose al primo volontario. Dà il via alla fase iniziale di sperimentazione del candidato vaccino anti-Covid, Antonella Folgori, ad di Reithe ...

