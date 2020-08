De Laurentiis: “Non faremo una campagna di saldi” (Di martedì 25 agosto 2020) Accanto al tecnico Gattuso, oggi in conferenza stampa c’era anche Aurelio De Laurentiis. Questo il commento del presidente del Napoli, a proposito di mercato: “C’è un dato di fatto, se tiriamo una linea e sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro con quelli di febbraio e quelli già fatti con Osimhen vediamo che abbiamo superato il tetto dei 300 milioni. Voglio vedere se altre società hanno investito così tanto”. Aggiunge poi il presidente: “Se questo mercato dovesse rimanere rarefatto, allora anche noi dovremmo pensare di tenere i nostri pezzi da novanta. Una cosa deve essere chiara, non faremo una campagna di saldi. Mi sembra di vedere tanti avvoltoi pronti a colpire in picchiata, ma noi abbiamo una corazza impenetrabile. Non otterranno quello che cercano ad i prezzi che ... Leggi su alfredopedulla

