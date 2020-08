Covid, Briatore ricoverato, salgono i contagiati al Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano per Covid-19. Secondo quanto riporta L'Espresso, le sue condizioni sarebbero serie, ma non è in terapia intensiva. Dal San Raffaele non sono arrivate nè conferme nè smentite sulla notizia.Dopo i primi undici tamponi risultati positivi dopo le analisi del Policlinico di Cagliari pochi giorni fa, i risultati dei test effettuati sulla catena dei contatti hanno evidenziato 52 nuovi contagi legati al Billionaire di Flavio Briatore. salgono dunque a 63 i contagi nel noto locale della Costa Smeralda, un vero e proprio focolaio su cui si stanno concentrando molte delle energie dell'Unità anti crisi del Nord Sardegna. Briatore era stato inoltre protagonista di una ... Leggi su liberoquotidiano

