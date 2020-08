Ballando con le stelle bloccato dal Covid, ci sarebbe un ballerino positivo, ma Rosalinda Celentano è negativa (Di martedì 25 agosto 2020) Al momento Leggo può confermare che Rosalinda Celentano, a dispetto dei rumors diffusi questa mattina, è risultata negativa ai tamponi. Tutto lo staff di Ballando, non solo il cast, si sottoporrà ad ... Leggi su leggo

Rosalinda Celentano e Samuel Peron di Ballando con le stelle sono risultati positivi al tampone per il Covid: la trasmissione è di nuovo a rischio. Ballando con le stelle sembra non trovare pace: Rosa ...Tutto è cominciato sabato 22 agosto, quando Peron era salito sul palco del Festival Internazionale della Danza e delle Danze per ricevere un premio. Successivamente sono iniziate le prove del programm ...