Antonella Elia, ex gieffini la attaccano: “C’era un accordo con Signorini” (Di martedì 25 agosto 2020) Fabio Testi e Antonio Zequila commentano il ruolo di opinionista di Antonella Elia al Grande Fratello Vip, aveva un accordo con Signorini? Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Antonella Elia, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo l’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia, la Elia ha messo alla prova la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane a Temptation Island. La loro relazione non è sopravvissuta al reality delle tentazioni, sembra però che i due si siano già riavvicinati, più volte sono stati infatti pizzicati insieme. Antonella Elia si prepara ad una nuova esperienza ... Leggi su nonsolo.tv

dimuz7 : Fabio Testi vs Antonella Elia #GfVip - CristianCarta6 : @wandaicardi27 Ma è vero che ti hanno fatto fuori dal grande fratello perché signorini non ti vuole?preferisce Antonella elia? - trashtvaddicted : RT @impasticcata: Antonella Elia al #GFVIP ci ha gia regalato una perla da opinionista l’ultima sera, quando chiese a Pa0lo ‘ma tu perché… - trashtvaddicted : Antonella Elia nuova opinionista al #GFVIP ?????? - TRASHPERSON18 : GARA 6 Antonella Elia TI 7 Aurora Betti TI 2 -