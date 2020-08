Tesla, un sensore a onde millimetriche come dispositivo anti-abbandono dei bimbi (Di lunedì 24 agosto 2020) Da Tesla potrebbe arrivare una nuova soluzione, già integrata nell’auto, che aiuterebbe a ridurre il pericolo di abbandono dei bambini in auto. Un problema, questo, di cui in Italia si è discusso a lungo specialmente negli ultimi due anni, quando è stata introdotta la legge per l’installazione obbligatoria di dispositivi anti-abbandono sulle auto che trasportano bambini fino ai 4 anni di età. Elon Musk, invece, sta sviluppando una tecnologia più sofisticata e a prova di falsi allarmi: ovvero un sensore radar a onde millimetriche e costituito di quattro antenne trasmittenti e tre riceventi. Secondo il documento presentato dall’amministratore delegato di Tesla alla Federal Communications Commission ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tesla: in arrivo il sensore anti-abbandono per bambini che fa da antifurto

La Casa di Palo Alto ha chiesto il via libera per la produzione di un nuovo dispositivo che fungerà da antifurto potenziato e da sensore anti-abbandono per i bambini lasciati in auto Al fianco dei cla ...

