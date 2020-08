Quando il taglio dei parlamentari piaceva a tutti. Da Bozzi a Renzi: i tentativi falliti di riforma (Di lunedì 24 agosto 2020) Manca ormai meno di un mese al referendum del 20 e 21 settembre, con cui i cittadini decideranno se confermare il taglio dei parlamentari: un tema su cui si scontrano le forze politiche e i comitati che fanno campagna per il “Sì” o per il “No”. Ma non è la prima volta in cui viene avanzata una riforma che punta a ridurre il numero di deputati e senatori. I precedenti ci sono e provengono anche da forze politiche di schieramento opposto, che però spesso proponevano – oltre al taglio dei parlamentari – un pacchetto di riforme più ampio, che modificava il ruolo e la composizione delle due Camere. A ripercorrere la storia di questi tentativi di riforma (sempre falliti), citando alcuni ... Leggi su tpi

Stefano Bonaccini al referendum sul taglio dei parlamentari voterà sì. E in un’intervista a Repubblica il governatore dell’Emilia Romagna spiega il perché: ?È da 30 anni che il centrosinistra propone ...

Manca ormai meno di un mese al referendum del 20 e 21 settembre, con cui i cittadini decideranno se confermare il taglio dei parlamentari: un tema su cui si scontrano le forze politiche e i comitati c ...

