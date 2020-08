L'ex azzurro Baronio al settimo cielo per l'approdo alla Juve: "Grazie Pirlo, si parte!" (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Pirlo non sarà ovviamente l'unico volto nuovo della nascente Juventus. Il neo allenatore bianconero avrà Roberto Baronio come collaboratore. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : azzurro Baronio L'ex azzurro Baronio al settimo cielo per l'approdo alla Juve: "Grazie Pirlo, si parte!" Tutto Napoli Dalla Primavera del Napoli alla Juventus: lo strano percorso di un ex azzurro

Era già successo con Beoni, amico stretto di Sarri, che il Napoli scelse qualche anno fa come allenatore della primavera del Napoli Era già successo con Beoni, amico stretto di Sarri, i due uniti da u ...

Juve, via al raduno. Oggi alla Continassa inizia l'era di Pirlo

Si riparte, 17 giorni dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League e 16 dopo l'investitura di Andrea Pirlo. Oggi alla Continassa, il centro sportivo inaugurato quando l'ex centrocampista bianc ...

Era già successo con Beoni, amico stretto di Sarri, che il Napoli scelse qualche anno fa come allenatore della primavera del Napoli Era già successo con Beoni, amico stretto di Sarri, i due uniti da u ...Si riparte, 17 giorni dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League e 16 dopo l'investitura di Andrea Pirlo. Oggi alla Continassa, il centro sportivo inaugurato quando l'ex centrocampista bianc ...