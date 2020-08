Il sobrio arrivo di Lukashenko a Minsk con un fucile tra le braccia | VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Mentre a Minsk infuriava la protesta dei seguaci di Svetlana Tikhanovskaya (e non solo) contro il regime di Aleksander Lukashenko (dato vincente dai risultati di elezioni che sono state contestatissime), il presidente della Bielorussia atterrava a Minsk con un fucile in mano. LEGGI ANCHE > Bielorussia, UE non riconosce i risultati del voto e Lukashenko dice: «Pensate prima ai vostri problemi» Lukashenko col fucile e la messinscena del ringraziamento all’esercito #Belarus. Published by Lukashenko’s presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated – at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre ... Leggi su giornalettismo

