I cento anni di nonna Liana, più forte del covid e di una frattura al femore (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una signora di 100 anni, per tutti nonna Liana, è guarita dal coronavirus e dimessa dall’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dov’era stata ricoverata nei giorni scorsi. La sua storia ha fatto il giro del web, poiché la signora aveva scoperto di aver contratto il virus soltanto dopo un ricovero in ospedale per una frattura al femore. “Lo scorso 10 agosto mia mamma scivolando in casa si è procurata una frattura al femore e così l’abbiamo portata in ospedale, al San Paolo. Dopo un paio di giorni ci è stato comunicato dalla direzione sanitaria che mamma era stata trasferita all’ospedale del Mare poiché era risultata positiva al test per il ... Leggi su anteprima24

