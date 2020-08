«Ho preso il virus sulla Metro B» (Di lunedì 24 agosto 2020) Un autista dell’Atac in servizio alla rimessa di Portonaccio è risultato positivo ed è attualmente ricoverato da quattro giorni al Covid-hospital di Casalpalocco. Ha iniziato le terapie, piano piano inizia a respirare meglio ma dovrà affrontare un lungo periodo di cure e isolamento. «Ho preso il virus sulla Metro B» Nel frattempo 47 addetti dell’azienda dei trasporti pubblici di Roma sono finiti in quarantena in attesa dei risultati del test del tampone. L’alert era scattato venerdì, quando il direttore del Personale, Cristiano Ceresatto, ha firmato una direttiva spedita a tutti i depositi. La circolare contiene «misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19» e chiede ai lavoratori di rientro dalle vacanze in Grecia, ... Leggi su nextquotidiano

