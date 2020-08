Genoa, cercasi allenatore: Maran e D’Aversa dicono no, in pole Nicola (Di lunedì 24 agosto 2020) Si infittisce il mistero riguardo il nome dell’allenatore che siederà sulla panchina del Genoa a partire dalla prossima stagione. Calciomercato: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Genoa Sfumata l’ipotesi di ingaggiare l’artefice della storica promozione in Serie A dello Spezia, Vincenzo Italiano, la rosa dei candidati si restringe ancora di più. Dopo il no di Roberto D’Aversa, poco convinto del progetto rossoblu nonostante gli ottimi rapporti avuti al Parma con in nuovo DS ligure, Daniele Faggiano, si registra anche il rifiuto di Rolando Maran. L’ ex Cagliari non sembra allettato dalla filosofia di un club che in due stagioni ha avvicendarsi sei tecnici differenti. Ecco allora spuntare il cosidetto “usato ... Leggi su sport.periodicodaily

La Gazzetta dello Sport: "SPAL, cercasi nuovo bomber. Il baby Moro farà il Petagna? TUTTO mercato WEB La Gazzetta dello Sport: "Spal, Marino e Zamuner scommettono sul gigante Moro. Il Chievo vuole Millico"

Spazio al mercato di Serie B sulle pagine della rosea in edicola oggi. “Spal, cercasi nuovo bomber. Il baby Moro farà il Petagna? Il tecnico Marino e il d.s. Zamuner pronti a scommettere sul gigante s ...

Masiello resta al Genoa, Donati va al Monza

In serie B potrebbe giocare anche l’attaccante Nicholas Pierini: piace alla Spal Terigi lascia la Pistoiese, Buglio e Della Latta al Padova viareggio Alcuni resteranno dove sono, altri invece se ne ...

