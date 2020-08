Campi boe per evitare sovraffollamento nautico. (Di lunedì 24 agosto 2020) 'Per luoghi di altissimo pregio naturalistico come le isole del Golfo di Napoli sono ormai indispensabili i Campi boe. Questa estate molti hanno scelto la barca per garantirsi il distanziamento e la ... Leggi su gazzettadinapoli

di Francesco Bellofatto Assembramenti e affollamenti sono il risultato di una mancata visione strategica nella gestione dei flussi turistici: lo spiega Alessandra Priante, direttore ...

