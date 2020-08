ATP Cincinnati – Tsitsipas a valanga su Anderson, Goffin fatica ma stende Coric (Di lunedì 24 agosto 2020) Tutto facile per Stefanos Tsitsipas nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, in corso di svolgimento a causa del Coronavirus nella bolla di New York. Il tennista greco non lascia scampo a Kevin Anderson, superandolo con il risultato di 6-1, 6-3 dopo un’ora e dieci minuti di partita. Un successo sul velluto per il numero 6 del ranking ATP, che agli ottavi se la vedrà con il vincente del match tra Isner e Millman. Accede al turno successivo anche David Goffin, che si impone in due set sul croato Borna Coric. Il belga suda un po’ più del previsto nel primo set vinto al tie-break, nel secondo poi si scioglie e corre spedito verso la vittoria, imponendosi con il risultato di 7-6, 6-4 in quasi due ore di gioco. Agli ottavi Goffin affronterà chi ... Leggi su sportfair

