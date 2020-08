Barcellona, arrestati due italiani accusati di abusi sessuali (Di domenica 23 agosto 2020) I Mossos d'Esquadra, la polizia autonoma catalana, hanno arrestato due turisti italiani di 23 anni con l'accusa di aver drogato due ragazze incontrate in un locale e poi aver abusato sessualmente di loro in un appartamento di Barcellona. I fatti sono avvenuti domenica scorsa, 16 agosto, quando le due vittime si trovavano con un gruppo di amici in uno stabilimento a Sant Adria' de Beso's, a Barcellona, dove hanno incontrato due ragazzi che erano seduti al tavolo accanto. Quella stessa mattina, le due giovani donne si sono svegliate a casa confuse e stordite, incapaci di ricordare cosa fosse successo la sera prima. Cercando di ricostruire l'accaduto, entrambe hanno ricordato di essersi trovate completamente nude in un appartamento in compagnia dei due ragazzi ... Leggi su tg24.sky

