Trova il figlio di 4 mesi morto nella camera d’hotel e tenta di suicidarsi (Di sabato 22 agosto 2020) Una 30enne britannica ha Trovato suo figlio di 4 mesi morto nella culla di una camera d’albergo di Corfù, in Grecia, e ha poi cercato di buttarsi dal balcone, ma è stata fermata. Ha Trovato suo figlio, un bimbo di appena 4 mesi, morto nella sua culla in una camera d’hotel di Corfù, in Grecia, … L'articolo Trova il figlio di 4 mesi morto nella camera d’hotel e tenta di suicidarsi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

