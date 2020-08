Rossella Spinosa e il Lucus Trio ci offrono due album da gustare per puro piacere (Di sabato 22 agosto 2020) In questo periodo dedicato al relax intelligente mi piace segnalare due Cd: diversi fra loro, interessanti entrambi, li trovate anche su YouTube. Il primo presenta musiche di una compositrice italiana di successo, lanciata nel firmamento musicale internazionale, Rossella Spinosa (Orchestral and Chamber Works, vol. 1; Stradivarius Str 37092). Forte di una robusta preparazione culturale – laurea in giurisprudenza e in musicologia, diploma in pianoforte, clavicembalo, composizione –, svolge attività concertistica intensa. Insegna composizione nel Conservatorio Lucio Campiani di Mantova. Esperienza fondante nella sua creatività è stata la sonorizzazione di oltre 100 pellicole del cinema muto per orchestra sinfonica, ensemble e pianoforte solo: questo suo interesse traspare anche nei nove brani del nostro Cd, sebbene siano ... Leggi su ilfattoquotidiano

