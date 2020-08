I tifosi della Salernitana contestano Lotito: “A Salerno non sei più gradito” (Di sabato 22 agosto 2020) Sui muri del centro sportivo della Lazio è apparso, questa notte, uno striscione contro Claudio Lotito. A firmarlo, i tifosi della Salernitana. Il testo del messaggio recita: “Ogni anno lo stesso ritornello, restatene qui a Formello…Claudio Lotito a Salerno non sei più gradito!”. Claudio Lotito è presidente sia del club romano che di quello campano (insieme a Marco Mezzaroma). I tifosi della Salernitana proseguono la loro protesta contro la dirigenza del patron dopo il mancato accesso della squadra ai playoff. L'articolo I tifosi della Salernitana contestano ... Leggi su ilnapolista

