Gemma Galgani e Sirius, la loro storia è finita ma quando lo diranno (Di sabato 22 agosto 2020) La storia si ripete? Quasi sempre. Di certo lo fa quando si tratta di Gemma Galgani. Da quando la dama torinese è approdata a Uomini e donne, lo “spettacolo” è sempre stato lo stesso: Gemma si innamora in trasmissione, saluta il pubblico per l’estate e a settembre si ripresenta… single! È successo con Giorgio Manetti, il suo grande amore, ma anche con Marco Firpo e con il cavaliere Mario. E c’è da scommettere che con Nicola Vivarelli, in arte Sirius, le cose andranno allo stesso modo. Almeno di questo sono certi molti spettatori del dating show, che sul web scrivono cose tipo: «Sirius sei finto, pur di diventare famoso sfrutti una settantenne». E ancora: «Ma chi crede al fatto ... Leggi su aciclico

Sono due delle rivali storiche di "Uomini e Donne", ma nella passata stagione hanno saputo stupirci, anche se per poco. Tina Cipollari e Gemma Galgano oltre a tante liti divertenti ci hanno regalato a ...

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli/Sirius cosa sta succedendo in queste settimane? Il tutto è ancora avvolto nel mistero e il pubblico è convinto che si scoprirà qualcosa solo quando tornerà in onda ...

