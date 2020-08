Disperso in mare il cane di Andrea Bocelli: «Aiutateci a ritrovare Pallina» (Di sabato 22 agosto 2020) «Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto». Inizia così l’appello che Andrea Bocelli rivolge ai suoi seguaci per attivare le ricerche di Pallina, il piccolo levriero italiano dell’artista, disperso nel tratto di mare che va da Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, fino a Baia Caddinas, nel comune di Golfo Aranci. «Ha il microchip ed è molto affettuosa. Sarà solo, sicuramente, molto impaurita» specifica Bocelli. Leggi su vanityfair

