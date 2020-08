Calciomercato Napoli, sfuma Gabriel: è fatta con l’Arsenal (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Napoli, è sfumato uno degli obiettivi azzurri: il difensore del Lille ha completato le visite mediche con il club londinese ed è pronto a trasferirsi in Premier League. Calciomercato Napoli L’Arsenal e’ ad un passo da Gabriel. Il difensore centrale brasiliano, il cui cartellino e’ di proprieta’ del Lille, ha completato le visite … Leggi su 2anews

DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - Fantacalcio : Calciomercato Napoli: Gabriel, visite mediche con l'Arsenal - claudioruss : Il futuro di Fernando #Llorente? La cessione è scontata, il #Napoli sta ragionando sull'opzione migliore da percorr… - Sput_Azz : +++ESCLUSIVA+++ Vi porto Magellano ??insieme al Minatore ?.Il mio Babbone ??????? e’impazzito!!!Aurielone d’America cos… - PalloneBucato : Ma il #calciomercato del #Napoli? Speriamo si perda ancora un po' di tempo...non vorrei ci si smentisse! #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Mondo Udinese

Il Napoli si sta muovendo in vista della prossima stagione, uno dei reparti da completare è quello difensivo alla luce anche della probabile cessione di Kalidou Koulibaly, c'è poi anche da chiarire la ...Il Genoa studia alternative per la panchina. La strada per Vincenzo Italiano, che ha centrato la promozione in serie A con lo Spezia, si è fatta in salita. Anche perché il tecnico ha un contratto con ...