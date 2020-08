"Caduto dalla barca". Disgrazia in mare per Bocelli, il cane disperso in acqua (Di sabato 22 agosto 2020) Dramma per Andrea Bocelli, il celebre tenore italiano. Il suo cane, un levriero di taglia piccola, è Caduto in mare dalla barca su cui Bocelli, la moglie e alcuni amici stavano trascorrendo una giornata al sole. Gli uomini della Guardia Costiera e alcuni volontari stanno cercando il quadrupede nella zona di mare compresa tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Bajia Caddinas nel comune del Golfo Aranci. Il cagnolino dal mantello chiaro era sull'imbarcazione, ma quando lo hanno chiamato non è corso verso i padroni. L'ipotesi più accreditata è che sia precipitato in mare senza che nessuno se ne accorgesse. Leggi su iltempo

Dramma per Andrea Bocelli, il celebre tenore italiano. Il suo cane, un levriero di taglia piccola, è caduto in mare dalla barca su cui Bocelli, la moglie e alcuni amici stavano trascorrendo una ...

Gli cade il telefono nel water del treno, torna indietro sui binari a cercarlo. Multato

Foligno (Perugia), 22 agosto 2020 - Disavventura per un 40enne italiano in viaggio sul treno regionale Roma- Perugia. Prima di arrivare nella stazione di Foligno si è recato in bagno dove accidentalme ...

