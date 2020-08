Siviglia-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di venerdì 21 agosto 2020) Siviglia-Inter, si gioca questa sera venerdì 21 agosto 2020 la finale di Europa League tra spagnoli e nerazzurri. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.00. Lopetegui contro Conte, Ocampos e Suso contro Lukaku e Lautaro Martinez. Si attende una gara scintillante e ricca di emozioni.Siviglia-Inter, le probabili formazionicaption id="attachment 1007837" align="alignnone" width="703" Siviglia (Getty Images)/captionSquadre praticamente fatte da entrambe le parti. Il Siviglia scenderà in campo con Bounou, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlo e Reguilon. In mezzo al campo l'ex Banega con Fernando e Jordan. In avanti Ocampos e Suso in sostegno di En Nesyri. L'Inter risponde con il miglio undici possibile. Handanovic tra i pali. Godin, De Vrij e Bastoni in ... Leggi su itasportpress

SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : Europa League, Inter: Eriksen e Sanchez si allenano agli ordini di Conte Venerdì alle 21 la finale Siviglia-Inter… - Inter : ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI,… - Tom_FCIM : RT @Inter: ?? | ATTENZIONE Sarà una serata importante per tutti noi. Godiamoci la #UELfinal, ma rispettando tutte le disposizioni in vigore… - passione_inter : Siviglia-Inter: dalla storia al presente, 10 motivi per vincere questa coppa! - -