Sinopoli (Cgil): «Governo in grave ritardo, Azzolina ascolti invece di accusare» (Di venerdì 21 agosto 2020) Un’intervista agostana, urlata, sparata in prima pagina. A quattro settimane dal ritorno a scuola, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si difende dalle critiche attaccando i sindacati. Rei di essere «sabotatori» della riapertura. Si tratta della stessa ministra che dal 2014 al 2017 ha «svolto attività sindacale» all’Anief, sigla autonoma, radicata in Sicilia e in ascesa per le cause vinte contro il ministero. Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc Cgil, state sabotando la riapertura? La ministra Azzolina mi ricorda quella scena … Continua L'articolo Sinopoli (Cgil): «Governo in grave ritardo, Azzolina ... Leggi su ilmanifesto

ClaudiaModelMgt : RT @RadioRadioWeb: 'E’ abbastanza chiaro che ci sono responsabilità oggettive che riguardano il #Governo su questa complessa riapertura e n… - RadioRadioWeb : 'E’ abbastanza chiaro che ci sono responsabilità oggettive che riguardano il #Governo su questa complessa riapertur… - EUNotizie : RT @Corriere: ?? A meno di due mesi dal ritorno degli studenti sui banchi di scuola, i sindacati lanciano l'allarme: «Non ci sono le condizi… - WelfareNetwork : Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC CGIL L’autunno caldo della scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Sinopoli Cgil Sinopoli (Cgil): «Governo in grave ritardo, Azzolina ascolti invece di accusare Il Manifesto ‘Vuole fare il comandante modello Schettino’, l’attacco dei sindacati alla Azzolina

La risposta arriva in tempi brevi e porta la firma di Lena Gissi, segretaria della Cisl Scuola: “Nella scuola abbiamo un modello: lavorare di più e apparire di meno. Da sempre abbiamo imparato a remar ...

Azzolina nella bufera Alunno positivo, ecco cosa fare

"Nel sindacato qualcuno sta sabotando". Scendono come un fendente le parole della ministra dell'Istruzione Azzolina che sceglie di non rispondere alle critiche ma di contrattaccare. E ribadisce: "La s ...

La risposta arriva in tempi brevi e porta la firma di Lena Gissi, segretaria della Cisl Scuola: “Nella scuola abbiamo un modello: lavorare di più e apparire di meno. Da sempre abbiamo imparato a remar ..."Nel sindacato qualcuno sta sabotando". Scendono come un fendente le parole della ministra dell'Istruzione Azzolina che sceglie di non rispondere alle critiche ma di contrattaccare. E ribadisce: "La s ...