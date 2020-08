Roma, Veretout è incedibile ma piace Maksimovic: la strategia dei giallorossi (Di venerdì 21 agosto 2020) Nei discorsi portati avanti dalla Roma con il Napoli è stato trattato Veretout, ma la Roma non intende privarsi del francese, Fonseca lo considera incedibile. Leggi su tuttonapoli

CalcioNapoli24 : - Daniele_asroma9 : RT @corgiallorosso: #AsRoma, #Veretout ‘indispensabile’ per #Fonseca: il francese non è in vendita - corgiallorosso : #AsRoma, #Veretout ‘indispensabile’ per #Fonseca: il francese non è in vendita - Sardanapalooo : Nei discorsi col #Napoli si è parlato di #Veretout, ma la #Roma non intende privarsi del francese, lo considera INC… - ArmandoRoma2 : @Sardanapalooo @maxcek @Gazzetta_it L'incedibilità di Veretout mi rassicura, sperando che lo sia pure per la Roma... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Veretout Calciomercato Roma, pressing Napoli-Veretout: pronti 25 milioni AsRomaLive.it Mercato Roma, esuberi e non solo: i giorni di Florenzi

I giorni di Florenzi. Ieri l'Everton, oggi la Fiorentina. Con l'esperto procuratore del ventiquattro, Alessandro Lucci, a dirigere le scene. La novità del giorno è che ieri, appunto, Lucci è stato vis ...

Il punto sul calciomercato del Napoli: acquisti e cessioni

Facciamo il punto sul calciomercato del Napoli, si prospetta una rivoluzione tra tante possibili cessioni e molti volti nuovi. Il calciomercato estivo si aprirà ufficialmente solo l’1 settembre per ch ...

I giorni di Florenzi. Ieri l'Everton, oggi la Fiorentina. Con l'esperto procuratore del ventiquattro, Alessandro Lucci, a dirigere le scene. La novità del giorno è che ieri, appunto, Lucci è stato vis ...Facciamo il punto sul calciomercato del Napoli, si prospetta una rivoluzione tra tante possibili cessioni e molti volti nuovi. Il calciomercato estivo si aprirà ufficialmente solo l’1 settembre per ch ...