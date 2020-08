Parma, possibile ribaltone: via D’Aversa, può arrivare Liverani (Di venerdì 21 agosto 2020) La conferma di Roberto D’Aversa sulla panchina del Parma sembrava certa, dopo l’ottimo lavoro svolto in queste ultime stagioni, e invece clamorosamente gli emiliani potrebbero cambiare allenatore. Lo riporta Sky Sport, che racconta di qualche problema tra il tecnico e il nuovo direttore sportivo Carli. Proprio il ds avrebbe già pronto il sostituto in caso di separazione: Fabio Liverani, che voleva portare già a Cagliari in passato. Oggi, in ogni caso, sarà il giorno decisivo, in un senso o nell’altro. L'articolo Parma, possibile ribaltone: via D’Aversa, può arrivare Liverani ilNapolista. Leggi su ilnapolista

