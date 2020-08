Meluzzi e il complotto «Dem Deep State sadopedofilo» dietro l’arresto di Bannon (Di venerdì 21 agosto 2020) Come accade per tutti i casi giudiziari, gli arresti e le accuse devono esser presi con le molle fino al giudizio della magistratura. Accade in Italia, ma anche nel resto del mondo, che si parli troppo spesso di indagati come già condannati. Insomma, si tratta di un malcostume non solo italiano. Detto ciò, però, occorre sottolineare come anche la moda di parlare di complotti dietro ogni episodio di questa portata sia senza confini. E così accade anche nel commento dello psichiatra Alessandro Meluzzi su Bannon: lui sa già che l’ex stratega di Trump è innocente e dà colpe ben precise. LEGGI ANCHE > Le foto con Bannon che imbarazzano i sovranisti italiani «Le accuse a Bannon fanno parte del fuoco di sbarramento Dem Deep ... Leggi su giornalettismo

