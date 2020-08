L’addio a Internet Explorer è stato fin troppo lungo (Di venerdì 21 agosto 2020) Alla fine l’annuncio è arrivato: Internet Explorer sarà abbandonato. Il 17 agosto del 2021 – ha annunciato la Microsoft in un post che sa già di storia – i suoi servizi smetteranno di supportarlo, mentre Microsoft Teams, la piattaforma per le teleconferenze, del gigante di Redmond lo farà un po’ prima, a novembre 2020. Dopo 25 anni di attività, il motore di ricerca più longevo ha imboccato il viale del tramonto. Del resto la scelta era ormai dovuta, anzi: è già tardiva. L’ultima versione in circolazioe è Internet Explorer 11, che risale al 2013 (ben sette anni). La cosa incredibile è che sia tuttora in utilizzo in tantissimi computer, ormai vetusti, con versioni di Windows più che superate. E non solo: nonostante ... Leggi su linkiesta

