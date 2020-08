Elezioni a Mugnano: le liste di Gennaro Ruggiero (Di venerdì 21 agosto 2020) Mugnano. Gennaro Ruggiero è il candidato sindaco del centrodestra a Mugnano. Queste le liste della sua coalizione. (Elenco in aggiornamento) Il popolo della famiglia Esposito Massimiliano Brancale Cinzia Castagnola Francesco Chianese Umberto Criscito Filomena Cusati Nunzio De Cristofaro Italia Rosa De Liso Maria Di Buono Giovanni Di Domenico Lorena Di Fede Fabio Giuseppe Freda Roberto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

PopoloDFamiglia : Elezioni amministrative #Mugnano (#Napoli) 20 e 21 settembre 2020 #Ruggiero #sindaco #amministrative #comunali - zazoomblog : Elezioni a Mugnano le liste di Sarnataro: i candidati al consiglio comunale - #Elezioni #Mugnano #liste #Sarnataro: - Strato41250430 : Alle prossime elezioni comunali ho deciso di dare il mio pieno appoggio al sindaco uscente Luigi Sarnataro concorre… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Mugnano

L'Occhio di Napoli

NewTuscia – BOMARZO – Riceviamo e pubblichiamo. Dalle nostre esperienze di vita attiva nell’associazioni di Bomarzo e Mugnano in Teverina e dalle esperienze di vita amministrativa, è nato un percorso ...C’è Clelia Paolocci, mamma e impiegata nella grande distribuzione, attivista storica del Movimento cinque stelle Bomarzo e Mugnano, da sempre in prima linea con noi nella battaglia per la difesa dell ...