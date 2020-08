Controlli sulle spiagge: scoperti e sequestrati tre lidi abusivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli dei Carabinieri della stazione di Varcaturo insieme a personale della polizia municipale di Giugliano in alcuni stabilimenti balneari del litorale di via Licola Mare. Le forze dell’ordine hanno denunciato e sanzionato amministrativamente con multe pari a mille euro i proprietari dei tre lidi. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, nei lidi sanzionati a Varcaturo, alcune porzioni dell’arenile erano occupate abusivamente con lettini ed ombrelloni. I proprietari degli stabilimenti, dotati della sola licenza per il noleggio dell’attrezzatura, avevano, invece, occupato aree senza concessione del demanio marittimo e impedito il libero accesso al mare ai bagnanti. Le porzioni di spiaggia abusivamente occupate, ampie circa 2500 mq, sono poste sotto ... Leggi su anteprima24

