Zaia | “Le scuole vanno riaperte in sicurezza | ma no alle mascherine”

ROMA – "Pensare di non aprire le scuole vuol dire abdicare al massima espressione della civiltà, che è l'educazione dei nostri ragazzi. Dobbiamo aprire, in sicurezza ma dobbiamo aprire". Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Nel suo intervento, Zaia si dice poi "contrario all'utilizzo delle mascherine" in classe da parte degli studenti seduti al loro banco.

