Sale la tensione a Cagliari | Sassaiola e atti intimidatori contro i migranti

Alle porte di Cagliari cresce la tensione per la facilità con la quale i migranti in quarantena riescono a uscire dal centro di Monastir; anche la polizia è spaventata dal rischio contagio Il centro migranti di Monastir, alle porte di Cagliari, è una polveriera. Il piccolo centro abitato dell'entroterra, non distante dal capoluogo e dal principale aeroporto dell'isola, ospita un'ex caserma della polizia penitenziaria, che da anni è diventato un centro di prima accoglienza per i migranti. Qui vengono portati tutti quelli che raggiungono le coste della Sardegna sud-occidentale provenienti dall'Algeria a bordo di piccole imbarcazioni. Sono i minisbarchi, che nell'isola iniziano ...

Aumenta la tensione a Monastir. Due sere fa un’auto ha cercato di investire tre migranti subito dopo che avevano scavalcato le mura del centro d’accoglienza. E, sempre nella tarda serata del 18 agosto ...

