Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020, qualificazioni: programma e orari venerdì 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 21 agosto per le qualificazioni del Masters 1000 e il Wta Premier 5 di Cincinnati. Il Western & Southern Open si appresta a vivere la seconda giornata dopo i primi esordi del tabellone cadetto: debutti perlopiù sfortunati per gli azzurri che hanno visto approdare al secondo turno il solo Salvatore Caruso, vincitore nella tarda serata contro Jannik Sinner nel derby tricolore. Ecco il programma di venerdì con orari italiani: GRANDSTAND dalle ore 17:00 – Wolf vs Munar a seguire – Thompson vs Caruso a seguire – Simon or Daniel vs Korda or Balazs CAMPO 17 dalle ore 17:00 – Teichmann vs Rogers a seguire – Bonaventure vs Bellis a seguire – Townsend or ... Leggi su sportface

