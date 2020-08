Coronavirus, crescono i contagi nel focolaio di Roccamonfina (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Continuano a crescere i contagi nel Casertano: sono 90 i positivi attuali rispetto ai 74 di 24 ore fa. La situazione maggiormente monitorata è a Roccamonfina, dove il focolaio accesso da tre ragazzi rientrati da una vacanza in Grecia si sta estendendo; sono ora 19 le persone positive, con cento tamponi già praticati e altri che verranno effettuati nelle prossime ore. Qualche preoccupazione anche nel vicino comune di Sparanise, dove verrà probabilmente chiuso un bar frequentato da uno dei giovani di Roccamonfina risultato positivo. Altri comuni dove i rientri dalle vacanze hanno provocato la diffusione del contagio sono Teverola, dove si contano nove persone positive, e Aversa, dove i positivi sono cinque. Nessuno dei ... Leggi su anteprima24

In Toscana sono 10.984 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (16 identificati in corso di tracciamento e 43 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...

Firenze, 20 ago. (askanews) - In 24 ore sono ben 59 i nuovi casi di positività da coronavirus registrati in Toscana. Un numero di gran lunga superiore alla media dei mesi di luglio e agosto. 16 identi ...

In Toscana sono 10.984 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (16 identificati in corso di tracciamento e 43 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...