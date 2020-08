Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, vacanze in famiglia a Pantelleria (e un altro bebè in arrivo?) (Di giovedì 20 agosto 2020) Charlotte Casiraghi, 34 anni appena compiuti, è in vacanza a Pantelleria con il marito Dimitri Rassam e i due figlioletti: Raphael, avuto nel 2013 dall’ex Gad Elmaleh, e Balthazar, 3 anni, frutto dell’amore con Dimitri. Non è la prima volta che la secondogenita di Carolina di Monaco e il produttore cinematografico si rifugiano nel paradiso selvaggio dove ha casa la mamma di lui, Carole Bouquet. Nel 2018, proprio a Pantelleria, Charlotte venne fotografata con il pancione di Balthazar agli sgoccioli. E secondo il tabloid francese Closer i due, marito e moglie dal luglio 2019, sarebbero tornati sull’isola di nuovo da futuri genitori: Charlotte sarebbe incinta. Il tabloid ha pubblicato gli scatti della bellissima reale francese con un vestito a fiori che sembra svelare un pancino sospetto. Titolando: «Un secondo bebè per salvare la coppia». https://twitter.com/closerfr/status/1294161394825297920 Leggi su vanityfair

