Cartelle esattoriali, versamenti, notifiche e pignoramenti: rinvii e nuove date (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Decreto Agosto ha ufficializzato il rinvio di alcune scadenze relative a Cartelle esattoriali, versamenti, notifiche e pignoramenti presso terzi. L’Agenzia delle Entrate ha recepito le nuove direttive aggiornando la pagina delle Faq in materia, revisionando dunque le risposte che aveva già fornito a seguito del licenziamento del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio. Decreto agosto: Cartelle esattoriali, pignoramenti, notifiche… tutti i rinvii Nel Decreto Agosto è stata ufficializzata l’estensione fino al 15 ottobre 2020 della sospensione dei versamenti relativi a tutte le entrate tributarie e non tributarie che derivano da ... Leggi su termometropolitico

moliseweb : Agenzia delle Entrate, stop a pagamenti e cartelle esattoriali fino al 15 ottobre - moliseweb : Agenzia delle Entrate, stop a pagamenti e cartelle esattoriali fino al 15 ottobre - AlessandroFum20 : @LucioSettimio @matteosalvinimi Io esercito la libera professione. le ho sempre pagate tutte, fino all’ultimo cente… - LombardNotizie : Agenzia delle entrate-Riscossione, sospesi fino al 15 ottobre pagamenti cartelle esattoriali - alfredotec6 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Cartelle esattoriali, nonostante lo stop per Covid il 60% dei morosi ha pagato le imposte https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

E’ SOLO del sei per cento e non del 20 e men che meno del 22 per cento, l’aumento della TARI 2020. Lo chiarisce la Commissione straordinaria al comune di Manfredonia, rispondendo alla caterva di criti ...Con il decreto agosto scatta la proroga per lo stop dei pagamenti e delle notifiche delle cartelle esattoriali. Il termine passa dal 31 agosto al 15 ottobre 2020. Vediamo i chiarimenti forniti dall’Ag ...